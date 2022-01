Vous avez un peu la nostalgie de Virtua Tennis (je vous comprend) ? Alors peut-être que Nickelodeon Extreme Tennis fera l’affaire. La nouveauté Apple Arcade du jour rassemble les personnages les plus populaires de la galaxie Nickelodeon (Garfield, Bob l’éponge, Rocko, etc.) pour des parties de Tennis endiablées, en solo ou à deux joueurs. C’est encore plus arcade (et surtout plus barré) que le titre de Sega, mais le gameplay est diablement efficace et addictif !

On peut donc smasher, assurer des services puissants ou bien placés (ou les deux), venir à la volée, faire des accélérations de coup droit ou de revers, tout y est. A noter qu’outre les personnages emblématiques de Nickelodeon, on retrouve aussi les lieux emblématiques des séries animées (Bikini Bottom par exemple). Pour rappel, Apple Arcade est un service par abonnement qui pour 4,99/mois offre l’accès à plus de 200 jeux jouables sur l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV.