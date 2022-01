Arte est sans aucun doute l’un des éditeurs les plus « qualitatifs » de l’App Store, même si les productions ne visent pas forcément le très grand public (on n’est pas chez King). Inua semble s’inscrire dans ce même sillon d’exigence : Inua est un jeu d’aventure conçu par les créateurs français Nathalie Frassoni et Frédéric Bouvier, à qui l’on doit les petits bijoux Enterre-moi, mon amour et Vignettes. Les deux concepteurs ont collaboré avec l’auteur Inuit Thomassie Mangiok pour réaliser ce Inua , un titre aventure à la DA à priori irréprochable dont l’objectif consistera à aider une ours polaire à retrouver ses petits.

Le jeu alterne les phases d’explorations, des puzzles, et des dialogues, avec pour toile de fond l’histoire cette fois bien réelle de l’expédition Franklin, une mission britannique partie explorer l’arctique au XIXe siècle… et que l’on a jamais revu !

Inua sera disponible le 10 février prochain dans l’App Store. Le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse au prix de 4,99 euros.