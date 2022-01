Dans la série ACA Neo-Geo je voudrais… PUZZLED (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), un Tetris-Like qui n’est pas vraiment le jeu le plus populaire de la fameuse console noire mais qui pourtant ne manque pas d’intérêt. Conçu par SNK et Hamster Corporation en 1990, PUZZLED hybride en quelque sorte les principes de Tetris et du casse-briques, un mélange plutôt harmonieux au final. Les briques de formes différentes tombent sur un niveau de jeu en bas duquel est enfermé un petit dirigeable. Dès lors qu’on parvient à aligner les briques tombantes avec celles du plateau de jeu, ces dernières disparaissent, l’objectif étant bien évidemment de briser les briques qui emprisonnent le dirigeable. Malin !



Cette version bénéficie de plusieurs améliorations par rapport au titre d’origine, comme la sauvegarde rapide, des graphismes lissés, ou bien encore les pads virtuels customisables. Peut-être pas spectaculaire certes, mais bigrement addictif.