WhatsApp propose une nouvelle version bêta (22.2.74) de son application iOS avec la possibilité d’importer des conversations venant d’Android. Cela va intéresser ceux qui veulent passer d’un système d’exploitation à un autre.

Bientôt le passage de WhatsApp d’Android vers iOS

Comme le montrent les captures d’écran partagées par WABetaInfo, il sera possible d’importer des conversations sur l’iPhone. Il faudra s’assurer de faire le bon choix dès le premier lancement de l’application. Comme on peut le voir, une capture d’écran indique : « Vous ne serez pas en mesure de faire l’import plus tard si vous passez cette étape ».

Dans le même temps, la version 2.21.20.11 de l’application de WhatsApp sur Android a de nouvelles données suggérant que la messagerie travaille à la mise en œuvre de cette fonctionnalité dans les deux versions, car ses notes montrent que l’application Migrer vers iOS d’Apple (disponible sur Android) sera nécessaire pour achever la migration des messages d’un système d’exploitation à l’autre.

WhatsApp a commencé à permettre aux utilisateurs de migrer leurs conversations d’iOS vers les smartphones Samsung en septembre, et a ensuite étendu la fonctionnalité pour prendre en charge les transferts d’iOS vers les Google Pixel et les autres téléphones sous Android 12. Permettre aux utilisateurs de transférer leurs conversations d’Android à iOS serait le point final, mais on ne sait toujours pas quels appareils prendront en charge cette fonctionnalité ni quand elle commencera à être déployée.