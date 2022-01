Une fois n’est pas coutume, c’est d’un jeu Android dont nous allons parler aujourd’hui. Le très réussi Hack’n Slash Amora Darkosen est un petit bijou développé par un unique développeur talentueux du nom de Grzegorz Borkowski. Ce dernier a mis 10 ans pour finaliser son titre et le proposer en 2020… sur le Google Play Store ! Rares sont les devs ou studios qui font l’impasse sur la plateforme d’Apple, cette dernière étant de loin la plus rentable, mais c’est pourtant le choix de Barkowski, un choix qui peut se comprendre : un dev indé travaillant seul doit prendre beaucoup de son temps pour se former à un autre OS et d’autres langages de programmation.

Cette fois donc, le Rubicon est franchi et Almora Darkosen arrivera bientôt sur iOS. Le hack’n slash teinté de RPG et blindé de loot sera disponible dans l’App Store d’ici les 2 prochains mois.