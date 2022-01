Apple TV+ a fait bombance pour les prochains Art Directors Guild Awards. Les séries et films Apple TV+ ont en effet récolté pas moins de 8 nominations, à quoi il faut rajouter trois nominations pour des publicités d’Apple. The Tragedy of Macbeth sera ainsi à la lutte pour le meilleur film avec Licorice Pizza, Nightmare Alley et le West Side Story de Spielberg. L’épisode « La Paix de l’empereur » de la série Foundation est nommé dans la catégorie du meilleure épisode d’une heure dans un univers de fantasy et trois épisodes de la série The Morning Show récoltent une nomination dans la catégorie du meilleur épisode d’une heure dans un cadre contemporain.

Il existe aussi une catégorie pour les programmes d’une demi-heure (ou moins), avec des nominations pour les séries de comédie Ted Lasso et Schmigadoon!. Enfin, trois publicités Apple ont été nommées dans la catégorie de la meilleure pub, soit les vidéos « Saving Simon: Shot on iPhone 13 Pro », « Introducing iPhone 13 Pro », et la pub « Billie Eilish – Happier Than Ever » servant à promouvoir le rendu Spatial Audio. La cérémonie des Art Directors Guild Awards se tiendra le 5 mars prochain à l’hôtel InterContinental de Los Angeles, et à priori, il devrait y avoir du public et des invités (l’organisation changera peut-être avec l’évolution de la pandémie, toujours aussi meurtrière aux Etats-Unis).