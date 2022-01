Apple annonce organiser l’édition 2022 de son Shot on iPhone Challenge qui concerne cette fois les photos macro prises avec un iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max. Il a lieu jusqu’au 16 février prochain.

Un concours photo pour Apple et les iPhone 13 Pro

Ceux qui veulent participer au concours de photos macro doivent prendre un joli cliché avec leur iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max puis poster le résultat sur Twitter, Instagram ou Weibo avec les hashtags #ShotoniPhone et #iPhonemacrochallenge. Il faut également mentionner le modèle de l’iPhone. Et pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou préfèrent une alternative, il est possible d’envoyer ses photos par e-mail à l’adresse shotoniphone@apple.com. Le nom de la photo doit être sous la forme prénom_nom_macro_modèledeliphone (exemple : tim_cook_macro_iphone13promax) et l’objet de l’e-mail doit être « Shot on iPhone Macro Challenge Submission ».

Apple fait savoir que les photos peuvent être d’origine ou éditées avec l’application Photos sur iOS ou une application tierce venant de l’App Store. Aussi, les participants doivent avoir au moins 18 ans.

À l’arrivée, plusieurs experts vont analyser les photos envoyées par les utilisateurs et vont choisir les dix meilleures. Celles-ci seront affichées sur le site d’Apple, sur le compte Instagram (@apple) et sur d’autres comptes de l’entreprise. Aussi, les clichés pourraient éventuellement apparaitre dans certaines publicités, que ce soit dans les Apple Store, en extérieur, en ligne, voire même dans des expositions.