Cette fois, c’est vraiment du lourd. SNK continue d’abreuver l’App Store des grands classiques de la console Neo-Geo, et on ne s’en plaindra pas puisque le grand, l’unique The King of Fighters 2002 vient de débarquer sur iOS (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). On retrouve donc la DA si maitrisée qui donne à cette franchise un gros aspect art-pixel aujourd’hui, et bien sûr le roster de combattants toujours aussi mythique (Andy Bogard, Mai Shiranui, Li Xiangfei, Goro Daimon, Lori Yagami et tant d’autres…). Alors certes, l’écran de jeu (au format des bornes d’arcade) parait un peu petit, les manettes physiques ne sont pas reconnues et l’on ne peut jouer que contre l’IA du jeu, mais les contrôles tactiles (customisables) fonctionnent comme un charme sans oublier l’ajout des sauvegardes. Pour à peine 3,99 euros, cela reste un bijou de jeu de baston au charme inaltérable.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.