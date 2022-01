Toujours pas de trailer pour le film d’animation Luck, mais le projet doit être déjà bien avancé puisque l’on a droit à une date. Le long métrage animé du studio Skydance Animation sera donc disponible sur le service Apple TV+ le 5 août prochain. Luck raconte l’histoire d’une jeune fille malchanceuse nommée Sam qui va se retrouver embarquée dans une aventure extraordinaire. Le casting voix est plutôt relevé avec Eva Noblezada (qui fera la voix de Sam), Whoopi Goldberg (Captain), Simon Pegg (Bob le chat noir chanceux), Jane Fonda (le dragon et CEO du royaume de Good Luck) et Flula Borg (Jeff la Licorne). Les quelques screenshots diffusés dévoilent une direction artistique très proche de celle d’un Pixar (ce qui n’est pas une critique).

Peggy Holmes assure la réalisation du métrage et le scénario est signé de Kiel Murray. On retrouve un nom connu dans la liste des producteurs : John Lasseter, ex directeur artistique de chez Pixar, chapeaute désormais les projets du studio Skydance Animation. On note enfin que le studio a déjà livré une petite pépite pour Apple TV+ avec Blush, un court métrage d’animation de 10 minutes qui a le don de vous tirer les larmes.