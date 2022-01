Il était attendu et il est à l’heure du train de marchandise : El Hijo – A Wild West Tale (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad) est un jeu d’aventure et surtout d’infiltration qui bénéficie d’une belle DA low poly comme les aime. L’action du jeu déroule à l’époque impitoyable du Far West mais ne nous racontera pas la sempiternelle lutte des indiens et des cow-boys. Cette fois, le joueur devra diriger les destinées d’un garçonnet de 8 ans qui tente de rejoindre sa mère en échappant aux malfrats du coin, et c’est peu dire que les concepteurs du jeu ont redoublé d’inventivité pour nous proposer des niveaux conçus comme de véritables casse-têtes.



Alors que l’on pouvait craindre de se retrouver avec un petit jeu sans trop d’ambitions malgré la DA mignonnette, on se retrouve finalement avec un titre d’infiltration d’une grande richesse, les possibilités de gameplay étant véritablement étendues. Une bonne pioche.