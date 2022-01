Les équipes d’Apple TV+ ont fait leurs emplettes lors du Festival du Film de Sundance. Le film Cha Cha Real Smooth du réalisateur Cooper Raiff vient de tomber dans l’escarcelle du service pour 15 millions de dollars. Ce montant peut sembler dérisoire (il l’est probablement pour Apple), mais il s’agit tout de même du plus gros rachat de droits de diffusion effectué lors du festival. On notera que le film CODA avait coûté à Apple 25 millions de dollars.



Cha Cha Real Smooth est vraiment le film d’un seul homme : Cooper Raiff a écrit le scénario (une romance estudiantine), réalisé le métrage et tient même l’un des rôles principaux, celui d’un étudiant d’une fac du New Jersey. L’actrice Dakota Johnson (50 Nuances de Gris) occupe le second rôle principal (la copine de l’étudiant). Les premiers retours critiques sur le film sont particulièrement enthousiastes. Apple n’a pas encore précisé de date de sortie, mais le film étant déjà bouclé, il n’y a pas de raison que ce Cha Cha Real Smooth n’enrichisse pas le catalogue Apple TV+ dès cette année.