Apple News connaît un joli succès au Royaume-Uni, au point d’être l’application d’actualité la plus consultée de la région. Elle bat même BBC News en nombre d’utilisateurs.

Apple News, première application d’actualité au Royaume-Uni

Les données de Press Gazette indiquent que l’application Apple News a été utilisée par 13,2 millions de personnes au Royaume-Uni, soit 27% des internautes britanniques de 15 ans et plus. En comparaison, l’application BBC News a été consultée par 12,5 millions de Britanniques, soit une part de 25%. Mais celle-ci a un avantage : les utilisateurs passent plus de temps dessus. En effet, le temps total passé est de 2,2 milliards de minutes, contre 1,2 milliard de minutes pour Apple News.

L’application Apple News est pré-installée sur chaque iPhone, iPad et Mac, autant dire que cela peut attirer beaucoup de monde. Nul besoin de se rendre sur l’App Store pour télécharger une application d’actualité. Encore faut-il apprécier la solution d’Apple. Elle recense les actualités de plusieurs médias, cela devrait donc suffire pour beaucoup de personnes.

Le vrai problème avec Apple News est sa disponibilité. Encore aujourd’hui, elle est seulement disponible en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. C’est à se demander si Apple oublie les autres pays ou n’arrive pas à négocier avec les médias locaux. En France et ailleurs, nous devons nous contenter du widget avec une liste de quelques articles.