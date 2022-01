Longtemps dépendant de Samsung pour les écrans de ses iPhone, Apple dispose désormais dans sa supply chain d’une fine équipe de trois fournisseurs, soit Samsung, LG et BOE. Et si l’on en croit le site The Elec, la « team écran » pourrait bien s’agrandir encore avec l’arrivée d’un second fournisseur chinois (après BOE). Le fabricant de dalles CSOT aurait en effet formé une équipe dont l’objectif sera de réévaluer les lignes de production OLED afin de passer les contrôles qualité souvent drastiques d’Apple.

Toujours selon The Elec, Apple et CSOT auraient déjà engagé les négociations sur une future production de dalles d’iPhone, mais bien entendu, le californien ne signera rien tant qu’il n’aura pas la preuve que le fournisseur peut assurer les cadences tout en respectant à la lettre un lourd cahier des charges. Apple évaluera donc la production de dalles OLED des usines de CSOT situées à Wuhan. L’usine devra produire rapidement près de 45000 substrats OLED par mois.

Jusqu’ici, CSTO produisait des écrans pour les modèles Galaxy M de Samsung. Cette année, le fournisseur aurait même récupéré la production des dalles OLED pour le Galaxy A73. Du côté des hypothèses, l’arrivée d’un quatrième fournisseur de dalles OLED dans la supply chain de l’iPhone pourrait encore plus fragiliser les capacités de négociation de Samsung, ce dernier ne pouvant plus fixer seul le prix des commandes passées par Apple.