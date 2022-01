Hidden Folks, c’est ce petit jeu entièrement dessiné « à la main » avec un gameplay proche d’un « Où est Charlie ? ». Le jeu consiste en effet à chercher tels ou tels personnages ou objets dans des décors plus ou moins grands. La DA noir et blanc à croquer, les petites animations dans tous les coins participent beaucoup au charme de ce jeu à la fois simple et raffiné, à l’humour discret, qui parvient tout de même parfois à nous mettre la tête (ou plutôt les yeux) à l’envers. Il ne faudra pas hésiter à bouger certains objets de place pour trouver la ou les cibles de chaque niveau, sachant que certaines zones de jeu affichent des centaines d’éléments !



32 zones de jeu sont disponibles dans la version Apple Arcade du titre, pour 300 objets/persos à trouver et 500 interactions différentes. Cette version propose aussi trois teintes d’affichage (Normal N&B, Sepia et Nuit) et plus de 100 stickers pour iMessage. Un titre incontournable et sacrément chronophage.