Apple TV+ est encore et toujours en pleine moisson de nominations. Les emplettes se poursuivent donc avec les PGA Awards (Producers Guild Awards) et 4 nouvelles nominations pour les films et séries Apple TV+.

CODA

Ainsi donc,

Le producteur de CODA, Darryl F. Zanuck, a été nominé dans la catégorie du meilleur producteur de films cinématographiques.

Come From Away a été nominé dans la catégorie de la meilleure production de films télévisés ou diffusés en continu.

Le producteur de The Morning Show, Norman Felton, a été nominé dans la catégorie du meilleur producteur de télévision au format épisodique et/ou dramatique.

Et enfin, le producteur de Ted Lasso, Danny Thomas, a été nominé dans la catégorie du meilleur producteur de télévision au format épisodique et/ou de comédie.

Les vainqueurs de chaque catégorie seront connus lors d’une cérémonie qui sera diffusée le 19 mars prochain. Pour rappel, les programmes Apple TV+ ont déjà glané 902 nominations et remportés 201 récompenses depuis le lancement du service en 2019.