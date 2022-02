« Neo Berlin 2062. Tina – une orpheline de neuf ans – vit avec SAM-53 – son gros robot gardien maladroit – dans un abri de fortune sur le toit de Neo-Berlin, une sombre mégalopole contrôlée par des entreprises. » Voilà le pitch de départ d’Encodya (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad), un jeu d’aventure dans la bonne tradition du point’n click. Ce joli titre indé affiche une DA extrêmement soignée (hybridation entre le dessin à la main et la 3D) et propose au joueur en mal d’aventure des environnements variés (100 lieux différents) et blindés de personnages (près de 40 PNJs) aventure au long cours, sans oublier une multitude de puzzles/énigmes à résoudre.

A noter que le joueur peut alterner entre le contrôle de la petite Tina ou du robot SAM-53 en fonction des situations rencontrées. Une vraie pépite, qui passe sans accros de Steam au mobile. Chaudement recommandé.