Après Acapulco, Now and Then sera la seconde série Apple TV+ à être tournée en deux langues, l’anglais et l’espagnol. Le choix des acteurs ainsi que la localisation de l’action (l’histoire se déroule à Miami) se prêtaient forcément à ce choix sans doute plus pragmatique qu’inclusif sur le fond. La série Now and Then raconte l’histoire d’un groupe d’étudiants dont la célébration du week-end tourne au drame après la mort brutale de l’un d’entre eux. Vingt ans après cet évènement tragique, tous ceux qui étaient présents lors ce week-end sanglant se retrouvent à nouveau réunis, poussés par une curieuse menace.

Les showrunners de la série sont nombreux : Ramon Campos, Teresa Fernandez-Valdes, Gema R. Neira. Campos ainsi que Fernandez-Valdes ont participé à la réalisation de Now and Then. Le casting est aussi au complet, soit Marina de Tavira, Rosie Perez, Jose Maria Yazpik, Maribel Verdu, Manolo Cardona, Soledad Villamil, Zeljko Ivanek, Jorge Lopez, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte et Miranda de la Serna. Now and Then sera disponible sur Apple TV+ le 20 mai prochain.