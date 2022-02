Le VPN disponible avec Google One est désormais accessible sur iOS, les utilisateurs avec un iPhone ou iPad sont au même niveau que ceux sous Android. Ces derniers ont accès au VPN depuis la fin de 2020.

Disponibilité du VPN de Google One sur iOS

Le fait d’utiliser le VPN de Google One permet de chiffrer votre trafic Internet, d’avoir une nouvelle adresse IP et de réduire le suivi en ligne. Certains pourraient penser que Google va en profiter pour analyser leur trafic, mais le groupe assure que ce n’est pas le cas. « La connexion VPN ne sera jamais utilisée par Google pour suivre, consigner ou vendre les données liées à votre activité de navigation », indique la société.

À noter que le système de Google n’est pas aussi complet que la concurrence. Par exemple, il n’est pas possible de choisir un pays en particulier pour utiliser les serveurs sur place. Ainsi, ceux qui veulent utiliser un VPN pour contourner les limitations géographiques ne vont pas forcément être intéressés par cette solution.

L’accès au VPN nécessite d’avoir l’abonnement 2 To à Google One qui coûte 9,99€/mois ou 99,99€/an. Celui-ci permet d’avoir 2 To de stockage en ligne et l’usage du VPN avec cinq personnes au maximum, que ce soit sur iOS ou Android.

Pour profiter du VPN sur iPhone et iPad, il suffit de télécharger l’application Google One sur l’App Store. À noter que c’est en cours de déploiement, il est donc possible que l’option n’apparaisse pas encore chez vous. Aussi, Google a déjà dit qu’un client Mac et Windows doit voir le jour, mais il n’y a pas de nouvelles informations à ce sujet.