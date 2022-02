Tout est bon dans le Gibbon. Les développeurs du superbe Old Man’s Journey (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) nous dévoilent leur prochain titre, qui sera aussi une exclusivité mobile Apple Arcade. Gibbon: Beyond the Trees est un runner avec une thématique pour le moins originale. Le joueur dirige en effet d’arbres en arbres les membres d’une famille de Gibbons agiles, le tout dans des décors somptueux entièrement dessinés à la main. Les animations des Gibbons sont surprenantes de réalisme et l’ensemble donne une impression de sérénité bienvenue (« impression » seulement, parce qu’il y a du danger et qu’il va falloir se bouger tout de même…).



Gibbon: Beyond the Trees disposera d’un mode histoire mais aussi d’un mode « sans fin », avec des décors générés procéduralement avant chaque partie. Le jeu sera disponible le 25 février prochain dans Apple Arcade, et un peu plus tard dans l’année sur Nintendo Switch.