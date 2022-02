Et une de plus ! Les jeux Neo-Geo débarquent en masse ces derniers mois dans l’App Store, et on ne s’en plaindra pas tant la console culte (et très chère à l’époque) regorge de pépites. Après Samurai Shodown IV, Metal Slug 5 et autres classiques de la Neo-Geo, c’est au tour de Big Tournament Golf de faire un par sur nos iPhone (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Si ce jeu de 1996 a terriblement vieilli au plan graphique, la qualité de la simu est toujours là, et le swing de notre golfeur bénéficie d’une belle animation (grâce à la technique du rotoscoping, très pratiquée à l’époque).



Cette version ACA Neo-Geo bénéficie aussi d’options d’écran, du classement en ligne et de la personnalisation du pad virtuel, sans oublier la sauvegarde rapide. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, dont un mode deux joueurs.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.