Immense classique du match-3 stratégique dont la formule a été copiée plus d’un millier de fois, Puzzle Quest nous revient bientôt dans une troisième mouture qui annonce du changement, surtout en terme de direction artistique et de présentation des combats. Puzzle Quest 3 nous permettra toujours de lancer des coups spéciaux rouge, vert, bleu ou jaunes (« Force bleu, force blanche, force rouge, force bleu blanc rouge ! ») sur des monstres issus d’un bestiaire d’heroic-fantasy, mais à la grande différence de l’opus différent où le combattant adverse était représenté par une vignette dans le coin droit de l’écran, on assiste cette fois à de vrais combats avec des personnages modélisés en 3D.

Le plateau de jeu s’affiche même en semi-transparence afin de mieux laisser voir le combat qui se déroule derrière. Concernant le gameplay, pas de gros changements à attendre : il faudra toujours aligner des gemmes de couleurs (match-3 ou match-4 selon la puissance des coups recherchée) afin de sortir des coups spéciaux destructeurs. Puzzle Quest 3 sera disponible dans l’App Store le 1er mars prochain (mais aussi sur PC, consoles et mobiles Android).