Apple TV+ met les gros moyens pour faire la promo de The Afterparty sa série de comédie et d’enquête dont le personnage principal (un certain Xavier, interprété par Dave Franco) … est aussi la victime d’un meurtre présumé dès le premier épisode ! Dans la série, Xavier est un chanteur de pop « JustinBiebérisée » ultra populaire et au style assez kitsch. Apple TV+ et Sony Music Entertainment sont allés loin dans la « mise en situation » du spectateur puisqu’un clip dudit Xavier est désormais disponible sur YouTube (et distribué par Vevo !).



Un compte Tiktok a aussi été ouvert, avec un challenge #DuetDoWet qui consiste à se filmer en train de faire le pitre sur le clip du faux-chanteur. Histoire de pousser la blague jusqu’au bout, les morceaux DoWet et Imma Live Forever sont aussi disponibles à l’écoute sur Apple Music. Les trois premiers épisodes de Afterparty sont disponibles sur Apple TV+ (le premier est aussi dispo en accès libre sur YouTube).