Apple a longtemps été à la peine en Inde, qui représente certes un marché immense en nombre d’abonnés mobiles mais qui est aussi un marché du low cost et/ou de l’entrée de gamme, là où Apple n’est tout simplement pas présent. Malgré des conditions de départ ultra défavorables, les ventes d’iPhone ont tout de même sensiblement progressé lors du Q4 2021. Le site indien The Business Standard rapporte en effet que les ventes d’iPhone ont connu une croissance de 34% lors du quatrième trimestre, ce qui se traduit par 2,3 millions d’iPhone écoulés.

Certes, Apple est encore loin des leaders du marché indien que sont Xiaomi (9,3 millions d’exemplaires vendus sur le Q4) et Samsung (7,2 millions), mais cela permet à la firme de Cupertino de rentrer dans le top 10 des plus gros fabricants avec 5% de parts de marché. Il faut se souvenir qu’il n’y a pas si longtemps, la Pdm de l’iPhone en Inde peinait à dépasser… 1%. Pour Neil Shah, chef analyste chez Counterpoint Technology Market Research, « c’est un tournant pour Apple en Inde. Les Indiens étaient prêts à mettre de l’argent sur des téléphones haut de gamme pendant la pandémie parce que la vie de chacun tournait autour de leurs appareils et qu’il n’y avait rien d’autre à dépenser. »