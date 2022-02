On ne présente plus la franchise Bridge Constructor et ses cross-overs multiples (Bridge Constructor The Walking Dead, Bridge Constructor Portal, etc.). Dans ce puzzle game, le joueur est invité à construire des ponts dans des environnements souvent tortueux, l’objectif étant de faciliter le transport de véhicules d’un point A à un point B de la zone de jeu. Evidemment, un mauvais calcul, et voilà que les camions, voitures et trains se retrouvent projetés au fond du ravin ! Bénéficiant d’un solide moteur physique, Bridge Constructor fait appel au maitre d’ouvrage qui sommeille en vous (ou pas). Il faudra bien choisir les matériaux et surtout agencer correctement la structure de façon à supporter le poids de plusieurs véhicules circulant sur le pont en même temps.



La version « + » du jeu disponible sur Apple Arcade est strictement identique au jeu d’origine. On a donc droit à 40 niveaux auxquels il faut rajouter les 24 niveaux de l’extension SlopeMania (incluse).