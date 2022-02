Même en 2022, le réseau des réseau reste composé d’archipels géographiques qui restreignent l’usage des services en ligne. Essayez de vous enregistrer sur un service de streaming américain ou japonais, et vous vous ferez retoquez pour la simple raison que votre localisation est en dehors du pays concerné. Cela peut être rapidement un vrai soucis pour quiconque souhaite profiter de services parfois plus complets que ceux dont on dispose en France (Canal+ et ses gros deals d’exclusivité sur des séries étrangères casse souvent la cohérence des offres de SVoD en France, qui ont souvent de gros trous dans la raquette).

Par exemple, Raised by Wolf, production de Warner-HBO n’est pas dispo dans le pack HBO en France mais sur… Canal+ ! Il y a encore pire, soit les nouvelles séries disponibles ou à venir sur des services de SVoD absents du territoire français ; la série Halo a l’air très prometteuse par exemple, mais il faudra un compte Paramount+ pour en profiter. Les logiciels de VPN comme Ivacy restent en ce cas l’unique solution pour pouvoir profiter de services vraiment complets ou pas encore disponibles (voire pas annoncés) en France, à l’instar d’HBO Max ou Paramount+, sachant que les sous-titrages – canadiens sur les services de SVoD nord-américains – permettent souvent de s’affranchir des obstacles de la langue.

Pour rappel, un VPN, c’est un Virtual Private Network, soit un outil permettant d’accéder à un réseau virtuel privé donc (avec ses propres serveurs de relais) et donc de s’affranchir de nombre de contraintes du réseau internet classique. Au départ, ces réseaux VPN étaient principalement utilisés au sein de grosses entreprises, de façon à créer des intranet ultra sécurisés. Ivacy garde cet héritage « sécuritaire » et propose toutes les avancées les plus récentes dans le domaine : chiffrement AES 256 bits, protocoles Psec et IKEV, pas de logs d’activité, sans oublier bien sûr une protection contre les malwares et autres sales virus qui trainent sur la toile. Via Ivacy, tout fichier en download est ainsi passé au crible avant d’être rendu à son destinataire (c’est à dire vous). Ivacy dispose aussi de la fonction Split Tunneling, qui permet de sélectionner les applications qui utiliseront le VPN (le reste passant par le réseau classique). Vous en voulez encore ? La fonctionnalité Kill Switch coupe d’un coup d’un seul la connexion internet (via le VPN) en cas de difficultés.

Au delà de la sécurisation de la connexion, Ivacy VPN assure une couverture très étendue, avec plus de 3500 serveurs répartis dans 100 emplacements un peu partout dans le monde. Ce haut niveau de couverture assure des débits élevés et constants, une condition sine qua non pour profiter au mieux des services de SVoD situés au Japon, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni par exemple. Les dernières nouveautés d’Apple TV+, Amazon Prime, Hulu, Paramount+, HBO Max ou de HBO seront désormais à votre portée. Et pas besoin d’avoir son diplôme d’ingénieur pour en profiter étant donné que l’interface d’Ivacy est un modèle de simplicité et d’accessibilité.

Passons au nerf de la guerre, c’est à dire le prix, qui reste ici plus qu’abordable puisque l’on parle d’un abonnement de 1,76 euros/mois avec un engagement sur 2 ans (43 euros en tout et pour tout). Et oui, PayPal est reconnu. Quant aux plateformes supportées, personne ne sera lésé : l’application Ivacy est disponible sur Mac, Windows, iOS, Android, Smart TV Android, Amazon Fire Tv Stick ou même Kodi.

