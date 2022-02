iPhone 13 et 13 Pro : Apple met en avant les fonctions principales sur son site

Apple a mis en place de nouvelles pages sur son site pour vanter les fonctionnalités des iPhone 13 et 13 Pro. Il y a uniquement les pages dans quelques langues (comme l’anglais et l’allemand) pour l’instant, mais pas en français. On peut espérer que ce sera une réalité dans quelques jours pour les Francophones.

Apple liste les points clés de ses nouveaux iPhone

Pour ce qui est de l’iPhone 13, Apple met en avant l’autonomie, la puissance de la puce A15, la résistance à l’eau IP68, le Ceramic Shield pour une bonne résistance générale de l’appareil, le double capteur photo à l’arrière, le mode cinématique, le support de la 5G, la qualité du capteur frontal et l’écran. Il est également question de la confidentialité, du concept « tout fonctionne simplement » ou encore des éléments pour l’environnement.

La page se termine avec des liens qui renvoient vers les pages pour passer d’Android à iOS, faire une mise à niveau quand on vient d’un ancien iPhone, ainsi qu’un comparateur pour choisir le bon iPhone 13.

Du côté de la page de l’iPhone 13 Pro, on retrouve naturellement des points en commun, comme l’autonomie et la puce A15. Les différences sont une mise en avant de la possibilité de faire des photos macro, trois capteurs photo et un écran ProMotion avec un affichage jusqu’à 120 Hz. Tout le reste est identique à la page de l’iPhone 13.