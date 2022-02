Et un de plus ! Le genre du jeu d’aventure en FMV (Full Motion Video) se porte haut ces temps-ci, un retour en grâce qui semble devoir s’installer sur la durée. The Complex, Five Dates, Night Book ou bien encore Bloodshore, à l’origine de tous ces titres on trouve le studio Wales Interactive, qui est aujourd’hui l’un des principaux pourvoyeurs de jeux en FMV. Who Pressed Mute on Uncle Marcus ?, leur prochaine production, joue la carte du jeu d’enquête avec des témoins qui livrent face caméra leur version des faits.



Le scénario, un crime familial sordide, vaut son pesant de pixel : « Chaque année, la mère d’Abby organise un quiz familial le jour de son anniversaire. C’est une tradition de longue date, qui rassemble toute la famille riche et excentrique – et qu’Abby redoute. Mais le quiz de cette année présente une différence choquante… alors que le quiz est sur le point de commencer, son oncle bien-aimé Marcus lui dit qu’il est en train de mourir – et que quelqu’un de la famille l’a empoisonné. Abby est la seule en qui il peut avoir confiance… Vous devez découvrir qui est le meurtrier avant qu’il ne soit trop tard. »

Who Pressed Mute on Uncle Marcus ? sera disponible dans l’App Store le 18 mars prochain, et aussi sur Android, consoles et PC.