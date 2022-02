Disponible depuis 2020 sur PC et depuis l’an dernier sur Nintendo Switch, Suzerain annonce son programme (forcément politique) sur iOS. Suzerain place le joueur dans la peau du président Rayne, leader de la nation imaginaire du Sordland. Le poste suprême engage de suprêmes responsabilités, et il y a fort à faire, entre la crise économique, la corruption, la guerre qui gronde, etc. A la fois jeu de stratégie, de diplomatie et de gestion politique, Suzerain est véritablement un OVNI dans le genre souvent assez formaté du jeu de stratégie.



Suzerain se permet même quelques escapades du côté du jeu d’aventure, avec même des dialogues à choix multiples qui influeront sur la destinée de Sordland ! Le cynisme assumé du titre ainsi que la foultitude de paramètres à prendre en compte plaira sans doute aux Machiavels en herbe… et sur mobile puisque le jeu devrait arriver très bientôt sur nos iPhone et nos iPad.