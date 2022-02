C’était jusqu’ici en rumeurs, mais la liste officielle des nominations pour la 94ème cérémonie des Oscars confirme les bruits de couloir. Deux films Apple TV+, CODA et The Tragedy of Macbeth, viennent de récolter pas moins de 6 nominations de la part de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

CODA est nominé dans la catégorie du meilleur film

Denzel Washington est nominé dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle de Macbeth dans The Tragedy of Macbeth

Troy Kotsur est nominé dans la catégorie du meilleur second rôle masculin pour son rôle dans CODA

Sian Heder est nominé dans la catégorie du meilleur scénario adapté pour CODA

The Tragedy of Macbeth est nominé dans la catégorie de la meilleure production ainsi que dans la catégorie de la meilleure réalisation.

Bref, un sacré tir groupé pour les deux productions Apple TV+. Nul doute qu’une seule statuette suffirait probablement au bonheur des dirigeants d’Apple TV+. On notera que CODA est le premier film Apple TV+ à être nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film et que Troy Kotsur est le premier acteur malentendant à être nominé dans la catégorie du meilleur second rôle masculin.

La cérémonie des Oscars se tiendra le 27 mars prochain.