Quand le goût du rétro s’articule au présent : @skipperfilms, un « TikTokeur » franchement imaginatif, est parvenu à transformer son vieil iBook G3 « clamshell »… en coque vintage pour son iPad ! Plus fort encore, cette coque intègre même un chargeur à induction pour l’Apple Watch et une zone de rangement pour l’Apple Pencil ! Comme on peut s’en douter, il a fallu modifier de nombreux éléments de l’iBook G3 de départ et en créer d’autres grâce à l’impression 3D.

Le moniteur d’origine a été bien sûr retiré, tout les comme les anciens ports (remplacés par un port USB-C). La coque au niveau du clavier intègre aussi désormais un chargeur puissant qui alimente à la fois l’iPad et le système de recharge par induction pour l’Apple Watch. Cette batterie peut elle même être rechargée via le port USB-C placé sur le côté de la coque. Pratique ! Au final, le résultat est plutôt… rétro. Il faut certes aimer passionnément les courbes façon « coquillage » du feu iBook G3, mais la qualité du bricolage mérite vraiment d’être reconnue…