Déjà disponible au Japon depuis un bon bout de temps, My Hero Ultra Impact est enfin disponible dans nos contrées (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le battle-RPG de Bandai Namco propose de classiques affrontements au tour par tour et en 3 contre 3, chaque équipe de combattants étant composé de personnages célèbres de la franchise My Hero Academia (quelques persos inédits en sus). Comme à chaque fois avec ce type de jeu, les mécaniques de gameplay privilégient la collectionnite aigue, même si les phases de combats ne manquent pas de certains raffinements (alimentation de jauge pour sortir les super coups destructeurs Plus Ultra Moves par exemple). Et bien évidemment, nos petits héros sont hautement « upgradables ».



Même si le jeu est largement construit autour de son mode campagne, les combats multijoueurs sont possibles dans l’Ultra Arena. La réalisation globale est sans doute le point fort du jeu, avec des modèles 3D qui sentent bon l’animé et des animations de coups lors des combats qui valent vraiment le détour.