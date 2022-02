Les indices s’accumulent. Après avoir passé une tête dans des offres d’emploi extrêmement ciblées, realityOS, qui sera sans doute le système d’exploitation du premier casque VR/AR d’Apple, est désormais visible dans les logs d’upload de l’App Store ! A moins que les devs d’Apple ne soient des petits trolls tout heureux de mettre des mentions inutiles dans leur code, l’arrivée plus ou moins prochaine d’un hardware AR/VR chez Apple ne fait plus aucun doute.

Uh what is Apple’s RealityOS doing in the App Store upload logs? AR/VR confirmed? pic.twitter.com/Wp7XWieeEU — Rens Verhoeven (@renssies) January 17, 2022

Pour rappel et en forme de synthèse des nombreuses rumeurs sur le sujet, le casque « Apple VR » devrait disposer de deux écrans 4K (par œil) à technologie MicroLED, de lentilles Pancake (plates), d’une quinzaine de caméras et capteurs de toute sorte, de deux processeurs, dont un dédié à l’affichage (sur la base d’un M1 Pro, soit 5 tflops de puissance) et un autre dédié à la gestion des capteurs et aussi du Wi-Fi 6E. Le poids du casque devrait avoisiner les 300-350 grammes. De nombreux services seraient intégrés dont un App Store (et un Apple Arcade VR), et sans doute la lecture des films et séries d’Apple TV+ sous le casque (et des films et séries achetées).

Les fuites les plus récentes font état de soucis de dégagement de chaleur, si bien que le casque serait finalement présenté et commercialisé durant le premier trimestre 2023. Les Apple Glass, des lunettes légères orientées AR, seraient disponibles en 2024 ou 2025.