Octopath Traveler: Champions of the Continent, superbe prequel mobile du non moins superbe Octopath Traveler, sera bien disponible en Europe et aux Etats-Unis dans le courant de l’année. Le jeu est disponible au Japon depuis de longs mois, et rien ne semblait indiquer qu’une localisation était en cours pour le reste du monde. Square Enix vient de confirmer l’arrivée du jeu en occident, et c’est forcément une excellente nouvelle pour tous les amateurs de JRPG à l’ancienne, sans compter que la franchise Octopath propose de magnifiques graphismes rétro-pixels réhaussés de jolis effets de parallaxe et de flou (comme si l’on regardait des dioramas animés).

Les combats sont dans la grande tradition du JRPG, c’est à dire qu’ils reposent sur des mécaniques au tour par tour qui nécessitent de bien gérer les spécialisations des membres de votre équipe d’aventuriers. Pour le reste, il n’y a plus qu’à attendre une date officielle sur l’App Store…