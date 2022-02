Inua : a Story in Ice and Time (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) est le nouveau jeu d’aventure narratif de l’éditeur Arte Expérience, et une fois de plus, le joueur a droit à un titre extrêmement léché en terme de direction artistique et d’histoire. Le « background du récit » est déjà en soi un voyage : « Rencontrez Taïna, une journaliste contemporaine déterminée à découvrir la vérité sur la disparition du Terror, l’un des navires de l’expédition Franklin dont le but était d’explorer l’Arctique au XIXe siècle. Son destin est mystérieusement lié à celui de Peter, un jeune cinéaste participant à une expédition militaire dans les années 1950, et celui de Simon, un marin de l’expédition Franklin tentant par tous les moyens de maintenir son équipage en vie. Naviguez à travers les époques pour découvrir ce qui les lie entre eux. Cherchez des idées, insufflez-les dans l’esprit des personnages et guidez-les vers Nanurluk, l’ourse polaire mythique qui vivait il y a 10 000 ans. »

S’en suit une aventure point & click qui fera voyager le joueur entre différentes périodes de l’histoire humaine. Certaines énigmes demandent ainsi à jongler entre les époques, l’objectif étant in fine de découvrir les causes de la disparition du Terror (je vous conseille aussi au passage la superbe série Amazon Prime The Terror basée sur cet évènement historique). Le scénario du jeu est adapté d’une histoire originale de Nathalie Frassoni et Frédéric Bouvier et a été développé par les créateurs d’Enterre-moi, mon amour. La superbe direction artistique est l’oeuvre de Delphine Fourneau du collectif Klondike.