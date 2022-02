Monumental succès en Chine sous le nom de Harry Potter : Magic Awakened, le jeu de cartes jouable sur mobiles et tiré du lore Harry Potter sera finalement disponible dans l’App Store français sous le nom Harry Potter : La Magie Émerge. Codéveloppé par Warner Bros. Games et NetEase Games, Harry Potter : La Magie Émerge est un jeu de cartes à collectionner bénéficiant d’une sublime direction artistique qui fait pas mal penser à la nouvelle BD franco-belge (pas Tintin ou Astérix hein, les nouvelles têtes).





Outre une phase de personnalisation de son personnage assez avancée (et qui démarre avec le choix du sorcier ou de la sorcière), le jeu consiste principalement à former des decks de sorts puissants permettant de se défaire de ses adversaires, c’est à dire des créatures tirées du lore Harry Potter mais aussi d’autres joueurs. Il est ainsi possible de participer à des affrontements en 1 contre 1 ou 2 contre 2. La préparation de sorts est une autre phase importante du titre mais les plus rétifs aux potions magiques pourront toujours participer à des compétitions de Quidditch. Harry Potter : La Magie Émerge sera disponible en free-to-play dans l’App Store (et le Play Store) dans le courant de l’année 2022.