Ce 11 février marque la disponibilité du film The Sky Is Everywhere sur Apple TV+. Il avait été annoncé pour la première fois il y a plus d’un an maintenant.

The Sky Is Everywhere est maintenant disponible sur Apple TV+

Dans le décor magique des séquoias de la Californie du Nord et des roses gigantesques de sa grand-mère, Lennie Walker, 17 ans, véritable prodige de la musique, ne se remet pas du décès prématuré de Bailey, sa sœur aînée. Lorsque Joe Fontaine, le nouvel élève charismatique du lycée, fait son entrée dans la vie de Lennie, elle se sent immédiatement attirée par lui. Mais cet amour naissant est perturbé par la relation complexe qu’entretient Lennie avec Toby, le petit ami de sa sœur, lui aussi pétri de chagrin. Alors qu’elle vit son premier amour et son premier deuil, Lennie laisse libre cours à son imagination débordante et à ses sentiments parfois contradictoires pour composer sa propre chanson.

Le casting comprend Grace Kaufman, Jason Segel, Cherry Jones, Pico Alexander, Jacques Colimon et Julia Schlaeper. C’est Josephine Decker qui fait office de réalisatrice et de productrice. Jandy Nelson s’est pour sa part occupée du scénario. Le film s’inspire d’un livre justement écrit par Jandy Nelson.

Vous pouvez regarder dès maintenant le film The Sky Is Everywhere sur Apple TV+. Il y a un essai gratuit de 7 jours. Le prix de l’abonnement est ensuite de 4,99€/mois.