Apple TV+ annonce que le programme The Problem With Jon Stewart va faire son retour le 3 mars prochain. Il y a eu une pause depuis l’automne dernier, quand le programme a fait ses débuts sur la plateforme de streaming.

Le retour de Jon Stewart sur Apple TV+

The Problem With Jon Stewart avait eu le droit à quatre épisodes à son lancement. Aujourd’hui, Apple TV+ annonce que le retour du programme le 3 mars va être l’occasion de modifier la diffusion avec désormais un nouvel épisode chaque semaine. Il n’est toutefois pas précisé combien il y aura d’épisodes au total.

Comme l’explique le service de streaming dans sa présentation, Jon Stewart dirige avec compassion et humour le programme en plongeant dans certains des problèmes les plus persistants et les plus profondément enracinés de notre époque. Il explore des sujets complexes à travers les perspectives différentes des parties prenantes, des experts et des personnes confrontées à ces défis.

Les épisodes précédents portaient sur les soins aux vétérans et les grands brûlés, la préservation de la liberté individuelle, l’économie américaine et la crise des armes à feu en Amérique. Dans les prochains épisodes, Jon Stewart et son équipe discuteront de la manière de naviguer sur le marché boursier, du changement climatique, de la manière de parvenir à l’égalité raciale et des médias grand public par rapport au sensationnalisme.

C’est un très programme très porté sur les États-Unis, mais il est disponible partout dans le monde sur Apple TV+.