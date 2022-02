Inspiré du manga et de l’animé Edens Zero d’Hiro Mashima (Fairy Tail), Edens Zero Pocket Galaxy est un action-RPG développé par Konami. Le premier trailer du du titre dévoile un titre à la vue top-down, au gameplay parfois proche du slash them all, le tout enrobé d’une DA en cel shading du plus bel effet. Les personnages principaux du manga sont bien sûr jouables (Shiki, Weisz, Homura) et la palette de coups spéciaux est à priori assez bien garnie. On aura aussi droit à quelques jolies cinématiques réalisées avec le moteur du jeu. Tout cela semble donc bel et bien bon, mais la méfiance règne d’autant que le jeu sera disponible en free-to-play, ce qui n’est pas toujours très bon signe sur mobile. Edens Zero Pocket Galaxy sera disponible dans l’App Store (et le Play Store) le 24 février prochain. Il est déjà possible de la précommander à cette adresse.



On note tout de même que le jeu sera assez exigeant au plan technique puisqu’il faudra disposer à minima d’un iPhone X pour en profiter et d’au moins 4 Go d’espace de stockage disponible.