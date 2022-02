Zoom a déployé la mise à jour 5.9.3 de son application Mac pour corriger un vilain bug où le micro restait activé après les appels. L’application pouvait donc techniquement vous entendre en permanence.

Correction pour Zoom qui avait le micro activé sur Mac

« Nous avons rencontré un bug relatif au client Zoom pour macOS, qui pouvait faire en sorte que le témoin lumineux orange continue à s’afficher après avoir quitté une réunion, un appel ou un webinaire. Ce bug a été corrigé dans la version 5.9.3 du client Zoom pour macOS et nous vous recommandons de mettre à jour la version 5.9.3 pour appliquer la correction », indique le service.

Ce bug est de taille et on peut dire que le service de vidéoconférence a pris son temps pour le corriger. En effet, des utilisateurs se plaignent depuis le mois de décembre. Ils voyaient un témoin orange s’afficher au niveau de la barre des menus sur leur Mac. Ce témoin orange signifie que le micro est activé et surtout utilisé par une application.

Vous l’avez donc compris : pensez à mettre à jour Zoom si vous l’utilisez sur votre Mac. Il faut dire que le service n’a pas une très bonne réputation quand il s’agit de la confidentialité, ce qui a inquiété les utilisateurs. Par exemple, la plateforme a menti l’année dernière concernant le chiffrement de bout en bout, ce qui lui a valu une amende de 85 millions de dollars.