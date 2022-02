Davantage de publicités vont faire leur apparition au niveau des stories sur Snapchat, avec cette fois le réseau social qui rémunérera les créateurs. Ils toucheront un pourcentage.

Encore des pubs avec les stories sur Snapchat

Le pourcentage exact n’est pas communiqué par Snapchat, mais il dépendra de plusieurs métriques, dont la fréquence de publications de stories par chaque créateur et le taux d’engagement. Dans tous les cas, les créateurs toucheront de l’argent grâce à l’affichage de publicités, contrairement à aujourd’hui où ils n’ont rien.

Le nouveau programme de Snapchat est pour l’instant en bêta aux États-Unis. Ils concernent les créateurs qui sont vérifiés et qui ont une étoile à côté de leur nom (Snap Stars). Il s’agit généralement des créateurs avec une grosse communauté ou des célébrités.

Cette nouveauté de Snapchat est un moyen pour le réseau social d’attirer davantage de créateurs, ou du moins de pousser les créateurs existants à être encore plus actifs. Et qui dit des créateurs actifs dit des utilisateurs qui visiteront l’application pour voir les contenus. Au dernier comptage qui est récent, Snapchat comptait 319 millions d’utilisateurs dans le monde, en hausse de 20% sur un an.

La bêta est donc lancée aujourd’hui pour les créateurs américains et sera disponible plus largement d’ici les prochains mois. Snapchat ne précise pas toutefois si ce sera toujours limité aux États-Unis ou si le reste du monde pourra en profiter.