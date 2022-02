Apple Music propose aujourd’hui la playlist Replay 2022 qui, comme on peut s’en douter au vu du nom, liste les 100 morceaux que vous écoutez le plus durant l’année. Certes, l’année vient tout juste de commencer, mais la playlist se met à jour toutes les semaines.

Arrivée de la playlist Replay 2022 sur Apple Music

La playlist Replay 2022 devrait être disponible dès maintenant en ouvrant l’application Apple Music sur votre iPhone, iPad ou Mac. Elle doit s’afficher au niveau de l’onglet « Écouter ». Si ce n’est pas le cas, ouvrez un navigateur, rendez-vous à l’adresse replay.music.apple.com, connectez-vous avec votre identifiant Apple et ajouter la playlist à votre bibliothèque musicale. La version Web offre d’ailleurs davantage de détails. Il aurait été sympathique d’avoir exactement la même expérience depuis l’application, mais ce n’est malheureusement pas le cas.

Cette playlist est un moyen pour Apple de concurrencer Spotify qui propose chaque année une rétrospective. Celle-ci est disponible dès le mois de décembre et liste les morceaux les plus écoutés, les artistes les plus écoutés, les genres les plus écoutés, etc. Il s’agit de Spotify Wrapped et c’est un véritable phénomène sur les réseaux sociaux.

Dans le cas d’Apple Music, la playlist arrive chaque année au mois de février et se met à jour chaque semaine. C’est donc une tactique différente de celle de Spotify.