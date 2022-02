Vous rêviez d’un Mac à écran tactile ? Grâce à ViewSonic, c’est possible ! Le fabricant vient en effet de sortir son nouveau pilote d’écran vTouch 3.1 destiné aux moniteurs tactiles de la série TD, un pilote qui permet de rendre ces moniteurs parfaitement compatibles avec macOS à partir de la version Mountain Lion (10.8) et jusqu’à macOS Monterey !



Une fois le pilote installé, oh merveille, il devient possible de pilote l’interface macOS directement du bout du stylet sur le moniteur ViewSonic TD. La compatibilité tactile est complète et gère même le multitouch jusqu’à 5 doigts simultanés sur l’écran. On retrouve aussi de nombreux éléments de contrôle largement hérités du multitouch iOS comme le « pinch to zoom » par exemple. Pour ne rien gâcher, les écrans TD de ViewSonic ne sont franchement pas hors de prix, le modèle de base (16 pouces) étant proposé à la vente à 300 euros environ.