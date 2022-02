La bêta 3 de macOS 12.3, disponible depuis hier au téléchargement, facilite l’accès à la fonction Commande universelle (Universal Control). Un nouveau bouton est présent.

En se rendant dans Préférences Système > Moniteurs, les personnes qui ont installé la bêta 3 de macOS 12.3 peuvent voir un nouveau bouton qui a pour nom Universal Control (même en français, mais la version finale de la mise à jour devrait mettre le nom Commande universelle). Un appui dessus permet d’avoir accès à trois réglages :

Avec les deux premières bêtas, l’accès à Commande universelle se faisait par le biais d’une section ayant pour nom « Avancé ». L’idée ici est que tout soit accessible via un bouton, avec qui plus est le nom de la fonctionnalité.

Voici comment Apple décrit Commande universelle :

Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.