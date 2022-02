Les avocats d’Apple pourront retirer cette plainte de la pile : le juge fédéral de district Vince Chhabria a en effet estimé que les Emojis ethniques d’Apple (les mains de toutes les couleurs de peau) n’étaient pas en infraction avec le droit d’auteur (copyright). Le Cub Club Investment (CCI), qui détenait des droits d’auteur sur ce type d’Emojis (et avait aussi déposé des brevets en relation) est donc débouté de la plainte qu’il avait initialement lancé contre Apple au mois de septembre 2020.

Le juge Vince Chhabria a déclaré lors de son rendu que « même en supposant que les allégations de la plainte soient vraies, l’idée (de l’emoji coloré, Ndlr est tout ce qu’Apple a copié », et comme on ne peut pas disposer de droits d’auteur sur une simple idée… Histoire de bien enfoncer le clou, le juge a clarifié sa position « Il n’y a pas beaucoup de façons pour quelqu’un de mettre en œuvre cette idée. Après tout, il n’y a qu’un nombre limité de façons de tirer un pouce vers le haut. » Au final, les Emojis d’Apple ne seraient pas assez semblables à ceux déposés par le CCI, ce qui signifie que la plainte n’a plus de base juridique.

Magnanime toutefois avec le plaignant, Vince Chhabria a ouvert la porte à un nouveau dépôt de plainte mieux « calibré », mais reste « sceptique quant au fait que Cub Club puisse alléguer une violation du droit d’auteur dans une plainte modifiée ».