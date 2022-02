Avec sa Da hyper inspirée et son gameplay oscillant entre le jeu de rythme et le titre narratif, A Musical Story avait créé l’évènement lors de sa première présentation l’an dernier. Bonne nouvelle donc, le jeu du studio français Glee-Cheese a désormais une date de sortie, fixée au 4 mars prochain sur iOS (et au 2 mars sur PlayStation, au 3 mars sur Switch et au 4 mars sur PC et Xbox).



Pour rappel, A Musical Story place le joueur dans la peau du membre d’un groupe de rock qui se réveille sur un lit d’hôpital. Le musicien a perdu la mémoire, mais le fait de rejouer des airs de musique lui permet de recoller les pièces du puzzle et de retracer un long parcours de vie jusqu’à l’accident. Ce sont donc ici les phases de gameplay, où il faut tapoter en rythme sur les morceaux de rock, qui permettent ici de débloquer les souvenirs et d’avancer dans l’aventure. Toujours aussi prometteur, le titre a déjà raflé une impressionnante moisson de prix dans plusieurs festivals de jeux indés. Vivement le 4 mars !