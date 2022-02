Apple et d’autres vendent l’OtterSpot d’OtterBox, qui propose la charge sans fil pour un iPhone et un autre produit comme les AirPods. Il se trouve que le système dispose d’un problème avec la batterie qui peut gonfler.

Un souci de batterie avec l’OtterBox OtterSpot

OtterBox annonce que certains exemplaires sont son OtterBox peuvent voir leur batterie gonfler quand plusieurs exemplaires sont posés les uns sur les autres pour proposer une charge sans plus rapide. Une porte-parole du groupe fait savoir à The Verge que les modèles problématiques ont été fabriqués lors des deux premiers mois de production entre juillet et août 2019. Les numéros de série des modèles défectueux commencent par 229, 250 et 259.

Sans surprise, OtterBox recommande aux utilisateurs de cesser l’utilisation s’ils ont un modèle avec le numéro de série qui correspond. Il est possible de prendre contact avec la société pour obtenir gratuitement un modèle d’échange. Cela concerne au moins les États-Unis, il n’y a pas encore d’informations pour les autres pays.

Bizarrement, l’Apple Store en ligne français ne liste plus l’OtterSpot d’OtterBox, contrairement à l’Apple Store en ligne américain où il est toujours possible d’effectuer un achat. Mais de toute façon, les modèles vendus aujourd’hui n’ont pas le problème de batterie qui gonfle puisque cela concerne uniquement les produits qui ont été fabriqués il y a presque trois ans maintenant.