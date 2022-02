La série The Crowded Room sur Apple TV+ avec Tom Holland accueille une nouvelle actrice au casting, en la personne d’Amanda Seyfried. Pour rappel, le service de streaming avait annoncé le projet pour la première fois en avril dernier.

Amanda Seyfried arrive dans The Crowded Room

The Crowded Room est une série d’anthologie qui explorera les histoires vraies et inspirantes de ceux qui ont lutté et appris à vivre avec une maladie mentale. La première saison de 10 épisodes de cette anthologie est un thriller, inspiré de la biographie Billy Milligan : L’homme aux 24 personnalités de Daniel Keyes. Elle raconte l’histoire de Billy Milligan (joué par Tom Holland), la première personne jamais acquittée d’un crime en raison d’un trouble de la personnalité multiple (maintenant connu sous le nom de trouble dissociatif de l’identité).

Pour sa part, Amanda Seyfried jouera le rôle de Rya, une psychologue clinicienne confrontée au cas le plus difficile de sa carrière. Rya ne peut s’empêcher de faire passer ses patients en premier, tout en essayant d’équilibrer sa vie de mère célibataire.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la date de sortie de The Crowded Room sur Apple TV+. Le reste du casting est également inconnu. Quant à Tom Holland, il est producteur en plus d’être acteur sur ce projet.