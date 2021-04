Apple TV+ annonce The Crowded Room, une série avec Tom Holland

Apple TV+ a commandé The Crowded Room, une nouvelle série qui mettra en vedette Tom Holland. Il s’agit de la deuxième collaboration entre le service de streaming et l’acteur. Leur première concerne le film Cherry, qui est disponible depuis un mois maintenant.

The Crowded Room, nouvelle série à venir sur Apple TV+

The Crowded Room est une série d’anthologie qui explorera les histoires vraies et inspirantes de ceux qui ont lutté et appris à vivre avec une maladie mentale. La première saison de 10 épisodes de cette anthologie est un thriller, inspiré de la biographie Billy Milligan : L’homme aux 24 personnalités de Daniel Keyes. Elle raconte l’histoire de Billy Milligan (joué par Tom Holland), la première personne jamais acquittée d’un crime en raison d’un trouble de la personnalité multiple (maintenant connu sous le nom de trouble dissociatif de l’identité).

Akiva Goldsman va s’occuper du scénario et de la production de la série via sa société Weed Road Productions. Tom Holland sera aussi l’un des producteurs. Le projet est une collaboration entre Apple Studios et New Regency.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur la sortie de The Crowded Room. Peut-on espérer une sortie en 2021 sur Apple TV+ ? Pas de réponse pour l’instant. En réalité, Apple ne communique même pas le casting complet, nous savons seulement que Tom Holland sera de la partie.