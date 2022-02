Apple a mis en ligne un nouveau court-métrage tourné à l’iPhone 13 Pro qui a pour nom Life is But a Dream. C’est l’œuvre du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook. Il a notamment tourné les films Old Boy, Lady Vengeance et Mademoiselle.

La qualité vidéo de l’iPhone 13 Pro mise en avant

Ce film de 21 minutes raconte l’histoire d’un employé des pompes funèbres qui, ayant besoin de bois pour construire un cercueil pour le sauveur de son village, déterre une tombe abandonnée. Cependant, au cours de son périple, il finit par réveiller le fantôme d’un ancien épéiste. Maintenant, le fantôme essaie de reprendre son cercueil.

Yoo Hai-jin, Kim Ok-vin et Park Jeong-min font partie du casting du film, dont la bande originale est signée Jang Young-gyu. Elle est d’ailleurs disponible dès maintenant à l’écoute sur Apple Music.

Ce film fait partie de la campagne Shot on iPhone. C’est une campagne publicitaire d’Apple qui met en avant la qualité photo et vidéo de ses iPhone. Elle existe depuis plusieurs années et elle se veut toujours d’actualité comme nous pouvons le voir.

En plus du court-métrage, Apple partage une vidéo de 3 minutes pour le making-off. L’une des principales caractéristiques des iPhone 13, à savoir le mode Cinématique, a été largement utilisée pour le tournage de Life is But a Dream, ainsi que les améliorations apportées à la capture de vidéos dans des conditions de faible luminosité.