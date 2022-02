Mark (Adam Scott), l’employé exemplaire d’une société aux objectifs mystérieux, est promu à la tête d’une équipe de salariés dont la mémoire a été dédoublée de façon à séparer les souvenirs de la vie privée et les souvenirs du travail. Mark participe se lance à son tour dans ce programme quand un homme ne travaillant pas pour l’entreprise vient l’avertir des projets secrets de la société. Voilà donc le pitch franchement fantastique de Severance, la nouvelle série d’Apple TV+ qui démarre dès aujourd’hui sur le service par abonnement d’Apple. Outre son pitch angoissant (et quasi dystopique) et sa mise en scène léchée (un surprenant Ben Stiller aux manettes), Severance affiche un casting trois étoiles avec notamment Christopher Walken, John Turturo, ou bien encore Patricia Arquette.

Les deux premiers épisodes de Severance sont disponibles dès à présent sur Apple TV+